Парламент прийняв закон про ідентифікацію громадян за електронним цифровим підписом

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає ідентифікацію громадян за електронним цифровим підписом Bank ID і Mobile ID.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону «Про електронні довірені послуги» проголосувало 240 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект №4685 у парламенті, голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко повідомив, що його прийняття максимально наблизить українське законодавство в сфері електронних довірчих послуг до європейського, що є великим кроком до інтеграції економіки України з економікою країн ЄС.

«Доопрацьований законопроект враховує зауваження, які були в першому і другому читанні. Загалом до комітету надійшло 477 правок. Цей законопроект максимально наближений до європейського законодавства в сфері електронних довірчих послуг. Серед нововведень законопроекту: прозоре надання статусу постачальника електронних довірчих послуг, чітке розмежування органів влади, впровадження процедури незалежної оцінки відповідності для надання послуг, можливість використання національних і міжнародних стандартів», - сказав він.

Також Данченко зазначив, що законопроектом передбачено перехідний період для існуючого бізнесу.

«Передбачено набуття чинності законопроектом через рік з дня публікації. Крім того, вже існуючі акредитовані центри сертифікації ключів автоматично вносяться центральним засвідчвальним органом у довірчий список», - сказав він.

Крім цього, Данченко підкреслив, що прийняття закону про електронні довірчі послуги дозволить Україні приєднатися до єдиного цифрового ринку Європи.

«У п'ятницю міністри Європейського Союзу підписали угоду про створення єдиного цифрового ринку до 2018 року. Цифровий ринок - це близько 60 мільярдів євро інвестицій в інфраструктуру, розвиток цифрових послуг. Частка України в цьому ринку може становити 5-6 мільярдів доларів», - зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено з метою розвитку єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, що надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, забезпечення активного розвитку транскордонного співробітництва та інтеграції України в світовий електронний інформаційний простір.

Крім того, прийняття закону сприятиме створенню умов для розвитку і функціонування сфери електронних довірчих послуг та вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного доступу до електронних довірчих послуг постачальників, які здійснюють діяльність в інших державах.

«Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» сприятиме забезпеченню: захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг, інтероперабельності та технологічній нейтральності національних технічних рішень, а також недопущенню їх дискримінації, захисту персональних даних, які обробляються при наданні електронних довірчих послуг, відкритості для інновацій у сфері електронних довірчих послуг», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає ідентифікацію громадян за електронним цифровим підписом Bank ID і Mobile ID. У лютому цього року Рада відправила законопроект на повторне друге читання.

Багато чиновників не раз закликали Верховну Раду підтримати законопроект. Так, міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що прийняття законопроекту дозволить країні посісти високе місце в рейтингу країн за рівнем розвитку електронного уряду.

За словами заступника міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергія Пєтухова, даний законопроект сприятиме створенню умов для розвитку і функціонування галузі електронних довірчих послуг в Україні, підвищенню довіри до електронних довірчих послуг з боку громадян, захисту прав і законних інтересів користувачів цих послуг, а також захисту їх персональних даних.

Впровадження електронних безконтактних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. Уряд планував прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.

Mobile ID - сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дає змогу абоненту використовувати свій мобільний телефон зі встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити цифровий підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.