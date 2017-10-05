Страховий стаж 35 років гарантуватиме пенсію в розмірі 35% від зарплати

Страховий стаж у розмірі 35 років, необхідний для отримання пенсії відповідно до закону про пенсійну реформу, гарантуватиме пенсію в розмірі 35% від зарплати, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на круглому столі в Інституті Горшеніна.

Читайте такожПрезидент підпише закон про пенсійну реформу до 9 жовтня - Гройсман«У нас в пенсійній формулі три показники. Показник перший - середня зарплата за три роки перед виходом на пенсію. Позиція два - індивідуальний коефіцієнт заробітку, тобто порівнюється кожен місяць, коли ви платили внесок, з середньою зарплатою по Україні і виводиться коефіцієнт. Сума коефіцієнта ділиться на їх кількість і виходить середній коефіцієнт. І третій показник - коефіцієнт страхового стажу. Якщо ми говоримо, що коефіцієнт дорівнює одиниці за кожен рік, в якому ви працювали, то при повному страховому стажі який відсоток ви повинні отримати заміщення? Якщо у нас 35 років - умова для виходу на пенсію в 60 років? 35%. Будь ласка, все в ваших руках, працюйте, платіть внески, і ви за цією формулою отримаєте не менш як 35% своєї середньої зарплати", - заявив міністр.

Рева зазначив, що підвищити пенсії без підвищення страхового стажу неможливо, оскільки дефіцит бюджету становить 141 млрд грн, а коштів немає не те що на підвищення пенсій, а навіть на поточні виплати пенсіонерам.

«При 26 млн людей працездатного віку у нас офіційно платять ЄСВ (єдиний соціальний внесок - УНІАН) всього 12 млн осіб, а за офіційною статистикою, в Україні 16 млн зайнятих. Тобто 4 млн офіційно не сплачують страхові виплати. З 12 млн людей, які платять податки, - 4,5 млн осіб сплачують з мінімальної заробітної плати».

Міністр додав, що кожна друга гривня, яку отримує пенсіонер в Україні, виплачується не з Пенсійного фонду, а дотується державним бюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію. Нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.