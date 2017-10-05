У Кабміні побоюються, що бойовики під виглядом шахтарів прийдуть за підвищеними пенсіями
Міністр соцполітики Рева попросив місцеві органи влади посилити контроль за переміщенням осіб із неконтрольованих територій.
Міністр соціальної політики Андрій Рева попросив місцеві органи влади посилити контроль за переміщенням осіб із неконтрольованих територій у зв'язку з можливими спробами бойовиків за допомогою злочинних схем легалізуватися в українських органах соціального захисту та Пенсійного фонду після ухвалення закону про пенсійну реформу.
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Про це він заявив на селекторній нараді в Києві.
«Я прошу вас (місцеві органи влади - УНІАН) звернути увагу на посилення контролю за переміщенням осіб із непідконтрольних територій. Оскільки зараз, у зв'язку з підвищенням пенсій, найбільше підвищення буде у таких категорій людей, як шахтарі, металурги, хіміки і так далі. Я не виключаю ситуації, що бойовики з неконтрольованих територій, використовуючи різні злочинні схеми, спробують легалізуватися в органах соціального захисту та Пенсійного фонду. Я просив би вас взяти це питання на контроль разом із правоохоронними органами, щоб у нас не було подібних речей», - сказав Рева.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня. За ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Також Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з ухваленням закону про пенсійну реформу. За ухвалення законопроекту №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" проголосували 255 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.