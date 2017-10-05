У Кабміні побоюються, що бойовики під виглядом шахтарів прийдуть за підвищеними пенсіями

Міністр соціальної політики Андрій Рева попросив місцеві органи влади посилити контроль за переміщенням осіб із неконтрольованих територій у зв'язку з можливими спробами бойовиків за допомогою злочинних схем легалізуватися в українських органах соціального захисту та Пенсійного фонду після ухвалення закону про пенсійну реформу.

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Про це він заявив на селекторній нараді в Києві.

«Я прошу вас (місцеві органи влади - УНІАН) звернути увагу на посилення контролю за переміщенням осіб із непідконтрольних територій. Оскільки зараз, у зв'язку з підвищенням пенсій, найбільше підвищення буде у таких категорій людей, як шахтарі, металурги, хіміки і так далі. Я не виключаю ситуації, що бойовики з неконтрольованих територій, використовуючи різні злочинні схеми, спробують легалізуватися в органах соціального захисту та Пенсійного фонду. Я просив би вас взяти це питання на контроль разом із правоохоронними органами, щоб у нас не було подібних речей», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня. За ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з ухваленням закону про пенсійну реформу. За ухвалення законопроекту №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" проголосували 255 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.