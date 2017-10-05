Гривня трохи зміцнилася до долара

У четвер, 5 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,77/26,79 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,41/31,43 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,7997 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 634 угоди на суму 407,72 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,81 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,53/31,55 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.