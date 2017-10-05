Каста недоторканних: Вищий адмінсуд заборонив Фіскальній службі заарештовувати рахунки фірми депутатів Дубневичів

Вищий адміністративний суд після п'яти місяців тяганини нарешті прийняв рішення, яким заборонив Державній фіскальній службі провести арешт коштів на рахунках компанії «Корпорації КРТ», кінцевими бенефіціарами якої є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

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Про це сказано в рішенні Вищого адмінсуду України від 27 вересня, підписаного колегією суддів на чолі з Тетяною Шипуліною, яка зараз є кандидатом на призначення суддею Верховного суду.

«Касаційну скаргу Галицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області залишити без задоволення.

Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 10.11.2016 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.02.2017 у справі №813 / 3881/16 (876/9572/16) залишити без змін», - сказано в рішенні Вищого адмінсуду.

При цьому Вищий адмінсуд констатував, що головною причиною, за якою Фіскальній службі відмовлено в проханні заарештувати рахунки «Корпорації «КРТ», є те, що пропущені терміни подання позову.

Саме з цієї причини в аналогічному проханні Галицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби Львівської області відмови суди першої інстанції - Львівський окружний адміністративний суд в листопаді 2016 року і Львівський апеляційний адмінсуд у лютому 2017 року.

Одночасно в рішенні Вищого адмінсуду заплутано переказана довга історія взаємовідносин головного управління ДФС у Львівській області з фірмою «Корпорація КРТ», що почалася з середини 2015 року, коли фіскальна служба вирішила провести позапланову перевірку скандальної фірми братів Дубневичів у зв'язку з необхідністю перевірити правомірність формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ у взаєморозрахунках з компанією «Домус Альянс», пізніше змінила назву на «Трекота - Люкс» за серпень – вересень 2015 року.

При цьому ДФС надавала всім судам докази того, що перевірити повноту сплати податків «Корпорація КРТ» іншим способом є неможливо - корпорація не відповідає на письмові запити, а також не допускає співробітників ДФС для перевірки з 2015 року, про що свідчить складені акти недопуску працівників ДФС на територію компанії.

Незважаючи на це суди Львівської області протягом двох останніх років категорично забороняють ДФС проводити позапланову перевірку «Корпорації КРТ», а потім дружно відхилили вимогу арешту рахунків скандальної компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив голову комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневич та його брата Богдана, який також є народним депутатом від БПП в корупції, зазначивши, що пов'язані з ними компанії стають переможцями багатомільярдних тендерів «Укрзалізниці»

Зокрема, «Корпорація КРТ», що належить Дубневичам і займається виробництвом кріплень для рейок, одноосібно виграє тендери «Укрзалізниці» з 2014 року.

Директор фірми «АТ Механіка» Віталій Руденко у коментарі УНІАН заявив, що «Укрзалізниця» навмисно знімає їх компанію з тендерів на користь компанії братів Дубневичів.

Восени 2016 року брати Дубневичі вказали в своїх електронних деклараціях величезні суми готівкових коштів у різній валюті. Зокрема, Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 5 млн грн, і 2,78 млн євро. Богдан Дубневич готівкою тримає тільки долари - 11,5 млн. Дружина останнього Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн. грн. На банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми. Богдан Дубневич має 10,4 млн. грн, а молодший Ярослав з дружиною Наталею - 2,3 млн. грн. Крім того, на Богдана Дубневича і найближчих членів його сім'ї зареєстровано 409 об'єктів нерухомого майна, а Ярослав Дубневич з сім'єю володіють 273 об'єктами нерухомості.