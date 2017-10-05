МВФ розкритикував депутатський законопроект щодо відшкодування ПДВ

Міжнародний валютний фонд стурбований депутатським законопроектом, запропонованим Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики, про модифікацію системи автоматичної зупинки реєстрації податкових накладних.

Читайте такожФіскальна служба назвала суму заборгованості з відшкодування ПДВ

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана голові Верховної Ради Андрію Парубію та прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, опублікованому у соцмережі Facebook народним депутатом Андрієм Журжієм.

"Ми стурбовані законопроектом 7115, що знаходиться на розгляді в парламенті, який, за умови його прийняття, замінить систему електронної перевірки правом обласних інспекцій ДФС на свій розсуд вирішувати, призупиняти чи ні податкові накладні. Таким чином, законопроект розгортає у зворотний бік осучаснення системи адміністрування відшкодування ПДВ, завдає удару по інституційній цілісності ДФС і ризикує відновити злоякісну практику заборгованості з відшкодування ПДВ. Ми закликаємо вас не приймати вищевказаний законопроект", - йдеться в листі.

МВФ відзначив, що впровадження автоматичної системи відшкодування ПДВ в Україні в 2016 році разом із запуском нової системи верифікації процедур для податкових накладних були основними кроками в модернізації податкового адміністрування та покращення умов ведення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, на думку міністра фінансів Олександра Данилюка, прийняття запропонованого Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики законопроекту про модифікацію системи автоматичної зупинки реєстрації податкових накладних протягом короткого часу призведе до повернення корупційних схем відшкодування ПДВ. У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не допустити знищення системи публічного адміністрування ПДВ.

Система автоматичного блокування ризикових податкових накладних, що почала роботу 1 липня 2017 року, за місяць своєї роботи заощадила 1,5 млрд грн бюджетних коштів. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд завдяки впровадження автоматичної системи відшкодування податку на додану вартість повністю подолав корупцію в цій сфері.

Тим не менш, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики зареєстрував в парламенті законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Депутати вважають, що система чинить тиск на реальний бізнес і видає відсоток помилок при зупинці накладних.