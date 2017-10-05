Українці у вересні продали банкам майже на $41 мільйон більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему у вересні становив 40,6 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у вересні банки продали готівкової валюти населенню на 665,5 млн дол., купили – на 706,1 млн дол.

Також повідомляється, що з початку року, в січні-вересні українці продали банкам на 2,036 млрд дол. більше готівкової валюти, ніж купили.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становив 2,48 млрд дол., що в 1,6 раза вище за показник 2015 року.