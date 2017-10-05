Міністр соцполітики похвалився, що його мамі в результаті реформи накинуть 1160 гривень до пенсії
Рева також зазначив, що ще багато треба буде коригувати, так як одним законом не можна вирішити всі питання відразу.
Міністр соціальної політики Андрій Рева похвалився, що в результаті пенсійної реформи, яку Верховна Рада прийняла 3 жовтня, його мама отримуватиме пенсію на 1160 грн більше.
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«Я зателефонував до Пенсійного фонду Вінниці. Запитав: порахуйте будь ласка, скільки у мами моєї пенсія. Вона працює вчителькою, пішла на пенсію в 1994 році. У неї пенсія 1681 грн. Вже закон прийнятий, вже всі нові параметри є. Порахуйте, будь ласка. Мені відповіли, що у моєї мами буде пенсія 2841 грн з 1 жовтня», - сказав Рева на круглому столі.
Міністр також повідомив, що закон про пенсійну реформу закладає базу для пенсійної системи в майбутньому. Він зазначив, що ще багато треба буде коригувати, так як одним законом не можна вирішити всі питання відразу.
За словами Реви, даний закон підкріпив перший - солідарний рівень пенсійної системи. Наступним кроком буде впровадження накопичувальної пенсійної системи з 2019 року.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з 1 жовтня.
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко раніше заявляв, що накопичувальна пенсійна система буде запроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.