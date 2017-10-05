Міністр соцполітики похвалився, що його мамі в результаті реформи накинуть 1160 гривень до пенсії

Міністр соціальної політики Андрій Рева похвалився, що в результаті пенсійної реформи, яку Верховна Рада прийняла 3 жовтня, його мама отримуватиме пенсію на 1160 грн більше.

Читайте такожУ Кабміні побоюються, що бойовики під виглядом шахтарів прийдуть за підвищеними пенсіями

«Я зателефонував до Пенсійного фонду Вінниці. Запитав: порахуйте будь ласка, скільки у мами моєї пенсія. Вона працює вчителькою, пішла на пенсію в 1994 році. У неї пенсія 1681 грн. Вже закон прийнятий, вже всі нові параметри є. Порахуйте, будь ласка. Мені відповіли, що у моєї мами буде пенсія 2841 грн з 1 жовтня», - сказав Рева на круглому столі.

Міністр також повідомив, що закон про пенсійну реформу закладає базу для пенсійної системи в майбутньому. Він зазначив, що ще багато треба буде коригувати, так як одним законом не можна вирішити всі питання відразу.

За словами Реви, даний закон підкріпив перший - солідарний рівень пенсійної системи. Наступним кроком буде впровадження накопичувальної пенсійної системи з 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з 1 жовтня.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко раніше заявляв, що накопичувальна пенсійна система буде запроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.