Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2679,9684 (5 жовтня – 2680,8805)

100 EUR – 3146,8189 (5 жовтня – 3159,9538)

10 RUR – 4,6543 (5 жовтня – 4,6396)

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,77/26,79 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,41/31,43 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7997 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 634 угоди на суму 407,72 мільйона доларів.