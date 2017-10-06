Нацбанк зміцнив офіційну гривню
Офіційний курс НБУ на 6 жовтня: 100 USD – 2679,9684 гривні; 100 EUR – 3146,8189 гривні; 10 RUR – 4,6543 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2679,9684 (5 жовтня – 2680,8805)
100 EUR – 3146,8189 (5 жовтня – 3159,9538)
10 RUR – 4,6543 (5 жовтня – 4,6396)
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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,77/26,79 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,41/31,43 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7997 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 634 угоди на суму 407,72 мільйона доларів.