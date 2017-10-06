Результат плебісциту: великі банки вирішили піти з Каталонії

Один з найбільших каталонських банків Sabadell прийняв рішення перенести штаб-квартиру із регіону, який прагне до незалежності від Іспанії, до іспанського міста Аліканте. Про це кредитний інститут повідомив після екстреного засідання свого правління ввечері 5 жовтня, передає DW.

Керівництво його конкурента Caixabank планує провести нараду на цю ж тему 6 жовтня. З посиланням на обізнані джерела Reuters пише, що, орієнтуючись на ситуацію з Caixabank, влада в Мадриді має намір видати розпорядження, яке полегшить виведення підприємств з Каталонії. Цей документ дозволить банку змінити свою юридичну адресу, не скликаючи зборів акціонерів.

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Через конфлікт навколо проведення референдуму про незалежність Каталонії кредитні агентства знижують рейтинги регіону. Увечері 5 жовтня агентство Fitch повідомило, що має намір знизити кредитний рейтинг Каталонії "у зв'язку з непередбаченим розвитком подій" та можливим порушенням фінансових потоків в автономне співтовариство. Днем раніше на можливість зниження рейтингу Каталонії в найближчі три місяці вказало й інше рейтингове агентство - Standard & Рoor's. Воно поставило рейтинги Каталонії "B+/B -" на перегляд (CreditWatch) з "негативним прогнозом".

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії назвала нелегітимним. Іспанська поліція жорстко протидіяли виборчому процесу, вилучаючи урни для голосування та бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами. Поліція застосовувала гумові кулі, кийки. За повідомленнями влади, було травмовано близько 900 осіб. В уряді Каталонії заявили, що близько 90% виборців проголосували за незалежність регіону.

Конституційний суд Іспанії 5 жовтня тимчасово заборонив парламенту Каталонії проводити засідання, на якому було заплановано розглянути питання проголошення незалежності регіону. Засідання заплановано на 9 жовтня.