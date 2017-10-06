Рада розблокувала підписання пенсійної реформи

Верховна Рада України відхилила проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закону законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

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Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови проголосували тільки 14 народних депутатів (при необхідному мінімумі в 226 голосів) 232, зареєстрованих у сесійній залі.

Автор проекту постанови, позафракційний депутат Юрій Левченко зазначав, що прийняття пенсійної реформи відбулося з грубим порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури законотворчої діяльності".

Отже, тепер голова ВР Андрій Парубій може підписати пенсійну реформу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу, яким вводиться вимога мінімального страхового стажу для виходу на пенсію передбачається підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів на суму від 200 до 1 000 гривень вже з жовтня. За ухвалення законопроекту №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону про пенсійну реформу. За ухвалення законопроекту №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" проголосували 255 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.