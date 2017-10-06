На догоду міжнародним партнерам: Кабмін хоче змінити механізм управління держбанками

Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроект про корпоративне управління у державних банках, затверджений урядом 27 вересня.

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Згідно з даними на парламентському сайті, законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей управління державними банками зареєстровано 5 жовтня (№7180), проте текст документа на сайті поки відсутній.

На прийнятті цього закону наполягають міжнародні партнери України. Так, директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж на цьому тижні заявив, що ЄБРР розгляне питання входження в капітал одного з державних банків України після того, як почне роботу закон про вдосконалення корпоративного управління.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк".

За оцінками Національного банку, частка "непрацюючих" кредитів у банківській системі України перевищує 57%, і найвищий показник неробочих кредитів на рівні 73% - у кредитному портфелі держбанків.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів розглядає можливість створення централізованої структури для врегулювання проблемних активів держбанків, в той час як міжнародні партнери вважають першочерговим завданням вдосконалення корпоративного управління держбанками, щоб не допустити видачі завідомо проблемних кредитів в подальшому.

За оцінками Національного банку, витрати держави на капіталізацію банків за 25 років становлять 10 мільярдів доларів.