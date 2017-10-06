Триматися не можна впасти: гривня "відвоювала" у долара кілька копійок

У п'ятницю, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,24/31,27 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4618/0,4629 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,7601 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 188 угод на суму 110,50 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,77/26,79 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходился на рівні 31,41/31,43 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.