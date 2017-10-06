Десятка найбільших платників податків: хто і на скільки поповнив бюджет

Офіс великих платників податків назвав десятку найбільших платників податків України за результатами січня-вересня цього року.

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Про це повідомляє ЕП з посиланням на дані офісу. Мова про суми податків, сплачених саме офісу.

До трійки лідерів входять ПАТ "Укргазвидобування", "Нафтогаз України" і ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія" В.А.Т. - Прилуки".

Великі платники сплатили 36,9 млрд грн податку на прибуток (68,1% всіх податкових надходжень цього податку до держбюджету), 85,3 млрд грн податку на додану вартість (63,3% бюджетних надходжень від ПДВ) і 47 млрд грн акцизів (97,2% акцизних надходжень до бюджету).Як зазначається, за 9 місяців 2017 року великими платниками офісу до держбюджету було сплачено 194 млрд гривень, що на 33,2 млрд гривень, або на 21% більше, ніж минулого року.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні-вересні 2017 року становили 605,8 млрд грн, що на 135,6 млрд грн, або на 28,8% вище показника за аналогічний період 2016 року.