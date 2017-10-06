Що буде з гривнею: експерт спрогнозувала курс до кінця року

Девальваційний тиск на гривню збережеться до кінця року, внаслідок чого курс може досягти позначки 27,5 грн/дол., а наступного року буде коливатися в діапазоні 26-28 грн/дол., вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

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«Девальваційний тиск було викликано сезонним зниженням пропозиції валюти з боку населення, а також зростанням енергетичного імпорту. Ми очікуємо, що наступний транш Міжнародного валютного фонду та пов'язані з ним кредити від інших міжнародних організацій будуть отримані вже наступного року», - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

У зв'язку з цим, як зазначила Бєлан, резерви Національного банку до кінця поточного року будуть близькі до поточної позначки на рівні 18,5 млрд дол. і зростуть до 21 млрд дол. на кінець наступного року завдяки валютним запозиченням уряду від міжнародних організацій, а також на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви виходити з інтервенціями, під час яких регулятор у вересні витратив на підтримку гривні близько 166 млн дол.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.