Нацбанк попереджає: криптовалюта - це вкрай ризикована річ

Національний банк України попереджає про ризики використання криптовалюти, оскільки її статус ще не визначено і регулятор продовжує роботу над цим питанням. Про це повідомив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку України Емал Бахтарі в ході круглого столу, присвяченого криптовалюті.

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«Як державний орган, який ще працює над визначенням цього явища, ми попереджаємо про ризики. Тому ми зобов'язані, з урахуванням фінансової грамотності населення, попередити всіх», - сказав він.

Представник НБУ також додав, що поки не визначено статус криптовалюти, за будь-які операції з криптовалютою користувач особисто несе відповідальність за свої кошти.

«Криптовалюта - це вкрай ризикована річ. Хочете грати з інструментом, де незрозуміло, захищений він чи ні від хакерських атак, від шахрайства, від обману? Все, що ви робите з вашими грошима, це все під вашу відповідальність», - сказав Бахтарі.

Він зазначив, що при визначенні статусу криптовалюти враховуватимуться рішення, прийняті провідними регуляторами світу.

«Найближчим часом якісь рішення прийматимуть. Враховуватимемо ті рішення, які прийматимуть, можливо, на рівні Європейського центрального банку, на рівні Єврокомісії. Самі досліджувати, й те, що рекомендують інші, й ми зробимо публічну заяву (про статус криптовалюти - УНІАН), але коли це буде - не знаю», - сказав представник НБУ.

Бахтарі також додав, що регулювання в жодному разі не повинно заважати розвитку новітніх технологій у фінансовому секторі.

«Ми (НБУ - УНІАН) не повинні стати буфером, який не дозволить чомусь розвиватися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Національному банку України заявили, що Bitcoin (криптовалюта) не підпадає під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалюти) не є порушенням законодавства. Також у НБУ заявили, що не несуть відповідальності за можливі ризики й втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована й може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.