У Кабміні назвали терміни перерахунку пенсій для 9 мільйонів українців

Пенсійний фонд у найближчі 2-3 дні в автоматичному режимі, за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке вже розроблено й протестовано, перерахує пенсії більш ніж 9 млн пенсіонерів, повідомляється на сторінці Урядового порталу в Facebook.

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Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перерахунок пенсій необхідно здійснити в жовтні. Він зазначив, що це буде наймасштабніший перерахунок пенсій за всі роки незалежності України.

«Необхідні для цього гроші є: протягом року в Пенсійному фонді додатково акумульовано 26 млрд. Додаткові надходження забезпечені завдяки зростанню заробітної плати й детінізації зарплатних виплат. Пенсійний фонд готовий до виплат підвищених пенсій і організаційно. Розроблено та протестовано програмне забезпечення, за допомогою якого автоматично в найближчі 2-3 дні буде перераховано пенсії більш ніж для 9 млн пенсіонерів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відразу після підписання президентом закону про пенсійну реформу Пенсійний фонд почне виплати підвищених пенсій. Уже протягом доби після набуття чинності законом про пенсійну реформу органами ПФУ буде виготовлено додаткові виплатні документи щодо перерахованих пенсій.

«Виплата пенсій у жовтні здійснюватиметься за двома відомостями. Пенсіонери, в яких дата отримання пенсій припадає на період після набуття чинності законом, отримають гроші відразу - за однією відомістю пенсію в колишньому розмірі, за іншою - додатково суму перерахунку. Ті пенсіонери, які з 4 жовтня, до набуття чинності законом, вже встигнуть отримати пенсію в «старому» розмірі, отримають відповідну доплату за окремою відомістю до закінчення виплатного періоду - тобто, до 25 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Щоб проінформувати всіх пенсіонерів про розмір їхніх пенсій, органи Пенсійного фонду переглянуть графіки прийому громадян, до проведення прийомів буде залучено додаткову кількість працівників, забезпечені виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Необхідну інформацію можна буде отримати в контакт-центрі та на веб-порталі послуг Пенсійного Фонду, повідомляє Кабмін на сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію й передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня.

При цьому, 5 жовтня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про те, що його мама в результаті пенсійної реформи отримає щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 1 160 грн.