Депутати подали до Ради законопроект про криптовалюти

Група з п'яти депутатів подала до Верховної Ради законопроект "Про обіг криптовалют в Україні". Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект №7183 зареєстрований сьогодні, 6 жовтня. Проте текст документа наразі не оприлюднено.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Національному банку України заявили, що Bitcoin (криптовалюта) не потрапляє під визначення валюти, при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, яку часто називають криптовалютою, або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія кріптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

На сьогоднішній день у світі існує понад 1100 криптовалют, загальна капіталізація цього ринку - 133 мільярди доларів.