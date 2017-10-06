Пенсійна реформа: українці зможуть купити необмежену кількість стажу
У Мінсоцполітики вирішили зняти обмеження на покупку стажу для пенсії, яке становило п'ять років. Вартість купівлі одного року страхового стажу складе близько 17 тис. грн.
Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію, про це в ефірі радіо Свобода розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Читайте такожПрезидент підпише закон про пенсійну реформу до 9 жовтня - ГройсманЗа його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше п'яти років стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.
«На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2», – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином складе близько 17 тис. грн.
Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років. Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на рік. Через 10 років, у 2028 році, остаточна вимога для призначення пенсії буде 35 років страхового стажу.
«Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то вона може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків», – повідомив заступник міністра соцполітики.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерів на суму від 200 до 1000 грн із жовтня 2017 року. Реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.