Пенсійна реформа: українці зможуть купити необмежену кількість стажу

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію, про це в ефірі радіо Свобода розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Читайте такожПрезидент підпише закон про пенсійну реформу до 9 жовтня - ГройсманЗа його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше п'яти років стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

«На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2», – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином складе близько 17 тис. грн.

Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років. Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на рік. Через 10 років, у 2028 році, остаточна вимога для призначення пенсії буде 35 років страхового стажу.

«Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то вона може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків», – повідомив заступник міністра соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерів на суму від 200 до 1000 грн із жовтня 2017 року. Реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.