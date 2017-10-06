Гривня трохи потішила перед вихідними: зміцнилася до долара та євро

У п'ятницю, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,68 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,15/31,19 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,7399 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 630 угод на суму 414,92 млн дол.

Нагадаємо, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,24/31,27 грн/євро, по до російського рубля – на рівні 0,4618/0,4629 грн/рубль.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2673.9931 (6 жовтня – 2679.9684)

100 EUR – 3130.4437 (6 жовтня – 3146.8189)

10 RUR – 4.6294 (6 жовтня – 4.6543)

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви виходити з інтервенціями, під час яких регулятор у вересні витратив на підтримку гривні близько 166 млн дол.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.