Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про пенсійну реформу. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.

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«Хороші новини з Верховної Ради. Щойно спікер Андрій Парубій підписав законопроект, який дає старт пенсійній реформі», - написав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що президент України Петро Порошенко підпише закон про пенсійну реформу, прийнятий Верховною Радою 3 жовтня, до понеділка, 9 жовтня. Закон вступить в силу після підпису президента і офіційної публікації.

Прийняття пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту, поряд з вимогами прискорити приватизацію і показати реальні результати у боротьбі з корупцією.