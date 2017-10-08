Порошенко затвердив пенсійну реформу - Гройсман

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалені парламентом законопроекти про пенсійну реформу. Про це у соцмережах повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Президент Петро Порошенко підписав законопроекти по пенсійній реформі. Як я і обіцяв, всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові збільшені пенсії", - написав голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу, який запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня. За прийняття законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону про пенсійну реформу. За прийняття законопроекту №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" проголосували 255 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.