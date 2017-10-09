Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2673.9931 (6 жовтня – 2679.9684)

100 EUR – 3130.4437 (6 жовтня – 3146.8189)

10 RUR – 4.6294 (6 жовтня – 4.6543)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,68 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,15/31,19 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 грн/рубль.