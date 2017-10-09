Нацбанк зміцнив офіційну гривню
08:46, 09 жовтня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 9 жовтня: 100 USD – 2673.9931 грн; 100 EUR – 3130.4437 грн; 10 RUR – 4.6294 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2673.9931 (6 жовтня – 2679.9684)
100 EUR – 3130.4437 (6 жовтня – 3146.8189)
10 RUR – 4.6294 (6 жовтня – 4.6543)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,68 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,15/31,19 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 грн/рубль.
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