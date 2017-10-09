Шість невеликих українських банків працюють у режимі обмежень через перевірки Національним банком джерел походження коштів для їх докапіталізації до 200 млн грн, повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

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«Ми з ними працюємо. Вони працюють в режимі обмежень», - сказала Рожкова в ефірі радіо «Вести».

За її словами, всі ці банки завели гроші в капітал, оскільки в іншому випадку регулятор вже би вивів їх з ринку. «Але у нас є дуже багато питань щодо джерел походження цих грошей», - додала Рожкова.

Вона пояснила, що перевірка триває, і не можна виключати, що якісь банки будуть виведені з ринку. «Але це дуже маленькі банки», - заспокоїла заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада 23 березня прийняла, а президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.