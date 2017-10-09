Гривня після падіння трохи зміцнюється до долара

У понеділок, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,19/31,22 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4560/0,4668 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,5850 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 140 угод на суму 81,96 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,68 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,15/31,19 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 грн/рубль.