Українські банки з початку року закрили понад 600 відділень

Українські банки з початку 2017 року, в січні-вересні, скоротили кількість діючих структурних підрозділів на 601 - до 9,715 тис. станом на 1 жовтня.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, серед працюючих банків найбільшу кількість відділень за 9 місяців закрили державний «Ощадбанк» - 341, а також два банки з іноземним капіталом - «Правекс-Банк» (45) і «УкрСиббанк» (40).

Крім того, кількість відділень скоротилася за рахунок виведення з ринку таких фінустанов, як «Діамантбанк» (88), «Платинум» (69) і «Народний капітал» (47).

Разом з тим, ряд банків відкривали нові підрозділи, в тому числі найбільша кількість нових відділень з початку року у банків «Альфа-Банк» (86), «Кредит Оптима Банк» (33), «Укрбудінвестбанк» (15) і «Укргазбанк» (10).

Як повідомляв УНІАН, українські банки в 2016 році скоротили кількість відділень на 1,6 тис. - до 10,3 тис. станом на 1 січня 2017 року.

Станом на 1 вересня 2017 року, кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, зокрема 38 банків з іноземним капіталом.