Гройсман анонсував закон для покарання "корупціонерів у погонах" за тиск на бізнес

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив створити робочу групу, яка протягом найближчих 2-3 тижнів розробить законопроект щодо притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, які чинять надмірний тиск на бізнес, що працює в Україні.

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Про це Гройсман заявив у ході круглого столу в Києві.

"Я хотів би порушити питання надмірного тиску контролюючих структур на бізнес. Особливо йдеться про весь правоохоронний блок. Коли бізнес робить свою діяльність і, можливо, в чомусь помиляється, перед ним завжди виникає відповідальність. У мене питання: чому ми досі корупціонерів у погонах не притягли до відповідальності? Тих, хто чинить надмірний тиск на бізнес, який реально працює в Україні. Дуже важливо це врегулювати конкретними юридичними рішеннями", - сказав прем'єр.

Гройсман закликав бізнес-асоціації підключитися до участі в робочій групі.

«Ми об'єднаємося, швидко створимо законопроект, направимо його до парламенту, щоб ті, хто заважає бізнесу, несли за це відповідальність. Ми повинні раз і назавжди поставити крапку в тиску правоохоронних структур», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі президента України і прем'єр-міністра з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу 14 вересня 2017 року найбільше критики прозвучало з приводу «невмотивованих силових дій під час санкціонованих судом обшуків».