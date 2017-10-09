На Житомирщині 340 тисяч пенсіонерів до 25 жовтня отримають доплату до пенсій – ОДА

Майже 340 тисяч пенсіонерів Житомирщини отримають доплату до пенсій до 25 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на начальника Головного управління Пенсійного Фонду України в області Івана Заінчковського.

Як зазначається у повідомленні, до 25 жовтня 340 тисяч пенсіонерів Житомирської області, що складає 87%, отримають доплати до пенсій.

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«За вихідні ми зробили усі перерахунки, відправили їх у Київ. Ми готові на 100% розпочати доплати. Чекаємо графіків. Думаю, з 10-11 жовтня розпочнемо фінансувати. Усім пенсіонерам виплатимо до 25 жовтня. Лише ті, у кого зовсім невеликі суми, отримають кошти разом з пенсією у листопаді», – зазначив Заінчковський.

В облдержадміністрації уточнюють, що доплати отримають ті пенсіонери, у яких пенсія була меншою за 1 тис. 452 грн та нагадують, що з жовтня цього року мінімальну пенсію підняли до рівня 1 тис. 452 грн.

Відповідно до пенсійної реформи, яку ухвалила Верховна Рада України, з жовтня 2017 року раніше призначені пенсії перераховуватимуться із використанням показника середньої заробітної плати у 3 тис. 764,40 грн.