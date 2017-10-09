Україні варто зосередитися на виконанні УА, а не на митному союзі – представництво ЄС

В Європейському Союзі розглядають можливість укладання митного союзу з Україною, але поки вважають цю ідею шкідливою. Про це говориться у відповіді представництва ЄС в Україні на запит "Європейської правди".

"Ми розглядаємо митний союз з Україною як довгостроковий варіант, але це не робить його мобілізуючим чинником у короткостроковій перспективі. Перехід до митного союзу на даному етапі відволікатиме значні зусилля, які необхідні для досягнення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", - говориться у відповіді.

"Слід нагадати, що ми нещодавно уклали Угоду про асоціацію / поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, яка все ще потребує виконання великої кількості завдань… Швидкість реалізації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі залежить від української сторони, яка повинна на даний час зосередитись на цьому завданні, одночасно продовжуючи поглиблювати наші торговельні відносини і робити їх більш ефективними та безперешкодними", - уточнюють у представництві.

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Нагадаємо, на початку вересня президент Петро Порошенко оголосив у Верховній раді шляхи подальшої інтеграції з Європейським Союзом. Одним із ключових завдань президент назвав створення митного союзу з ЄС. Згодом президент оголосив, що офіційно направив цю пропозицію в ЄС.

Це означає, що країни, які уклали митний союз, мають однакові митні ставки для всіх третіх держав та (теоретично) повністю відкривають свої ринки одна одній. Наразі ЄС має митний союз лише з Туреччиною.