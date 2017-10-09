S&P підвищив рейтинг Білорусі до рівня "B"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті до рівня "B" зі стабільним прогнозом.

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Про це йдеться в прес-релізі агентства, повідомляє БЕЛТА.

Короткостроковий рейтинг за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "В".

У прес-релізі наголошується, що зростання ВВП Білорусі в 2017-2020 роках становитиме в середньому 2% щорічно.

Також у S&P вважають, що випуск євробондів і держпозики дозволили Білорусі забезпечити фінансові потреби на 2018 рік.