Товарообіг між Україною та Фінляндією зріс на 13%

Товарообіг між Україною та Фінляндією у січні-липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 13% і становить понад 174 мільйонів доларів.

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Про це повідомила прес-служба Центру підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).

За даними Центру, за 7 місяців 2017 року український експорт склав близько 40 мільйонів доларів (приріст 9%), тоді як фінський імпорт – майже 118 мільйонів доларів США (приріст 14%). При цьому, експерти зазначили, що, незважаючи на серйозний розрив між обсягами експорту та імпорту, Україна має серйозні експортні перспективи, і поступово ці показники будуть зближуватися.

За даними Центру підтримки експорту при УСПП, найбільш популярні позиції українського експорту до Фінляндії - чорні метали, котли, папір та картон, меблі, вироби з чорних металів, готові текстильні вироби та ін

Серед топ-позицій фінської імпорту в Україну – папір та картон, електричні машини, пластмаси і полімерні матеріали, метали, продукти нафтопереробки, фармацевтика та ін

За оцінкою Центру підтримки експорту при УСПП, перелік перспективних експортних позицій українських виробників буде розширюватися.

"Ми бачимо серйозні перспективи в експорті IT-послуг, меблів, агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-липень 2017 року склав 2,7 мільярда доларів, що в 2,8 рази вище дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 980,4 мільйонів доларів.