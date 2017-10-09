Зростання цін в Україні прискорилося до 16,4%

Споживча інфляція в Україні у вересні 2017 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2016 року прискорилася до 16,4% з 16,2%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.

Читайте такожСвітовий банк очікує інфляцію в Україні цього року на рівні 10%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – серпнем - зафіксована інфляція в розмірі 2% після 0,1% дефляції в серпні до липня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, споживчі ціни в Україні зросли на 10,2%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксоване на гарячу воду і опалення – 74,4%, утримання будинків і прибудинкових територій – 46,5%, овочі – 37,6%, яйця – 37%, водопостачання – 30,1%, м'ясо та м'ясопродукти – 30,1%, масло – 29,1%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на яйця – 31%, послуги освіти - 12%, взуття - 9,4%, одяг - 8,7%, м'ясо та м'ясопродукти - 3,4%, пальне і мастила – 2,9%, молоко – на 2,9%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні щодо липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, в той час як в річному вираженні інфляція прискорилася до 16,2%.

Національний банк очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вище поточного прогнозу в 9,1%, що може змусити застосовувати більш жорстку монетарну політику.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують уповільнення інфляції за підсумками поточного року до 10%.