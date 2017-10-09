В Україні сповільнилася базова інфляція

Базова інфляція в Україні у вересні 2017 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2016 року сповільнилася до 7,7% до 7,8%, зафіксованих у серпні-2017 до серпня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, серпнем 2017 року, базова інфляція у вересні прискорилася до 1,9% з 0,2% у серпні до липня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 6,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в вересні була зафіксована інфляція на рівні 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.