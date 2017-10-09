Україна зберігає відданість програмі МВФ і очікує чергового траншу до кінця року - міністр фінансів

Україна зберігає відданість програмі Міжнародного валютного фонду і очікує надходження наступного траншу в її рамках до кінця 2017 року, повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Олександра Данилюка в Лондоні.

«Можу сказати, що ми цінуємо наше співробітництво, ми цінуємо нашу відданість програмі. Це позиція уряду і прем'єр-міністра, - цитує агентство Данилюка. - Наша мета - успішно завершити програму в 2019 році».

За інформацією Reuters, на цьому тижні Данилюк вирушить до Вашингтона на переговори з МВФ на тлі побоювань, що програма уповільнила хід.

Міністр також зазначив, що Україна готова обговорювати будь-які питання, які виникнуть у МВФ з приводу пенсійної реформи, схваленої українським парламентом минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

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Згідно із заявою директора з комунікацій МВФ Джеррі Райса на традиційному брифінгу у Вашингтоні 15 вересня, Україна для завершення четвертого перегляду програми співпраці та одержання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію і показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Чергова місія МВФ очікувалася в Києві в другій половині вересня, проте поки що офіційного підтвердження Фонду з цього приводу не було.

Цього тижня - з 10 по 16 жовтня - українська делегація під керівництвом міністра Олександра Данилюка вирушає до Вашингтона (США) для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку.