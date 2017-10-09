Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2655,1695 (9 жовтня – 2673,9931)

100 EUR – 3118,7621 (9 жовтня – 3130,4437)

10 RUR – 4,5531 (9 жовтня – 4,6294)

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,06/31,09 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5517 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 448 угод на суму 273,78 мільйона доларів.