Україна і Туреччина домовилися про скасування подвійного оподаткування

Представники уряду України і Туреччини підписали протокол про внесення змін в Угоду про уникнення подвійного оподаткування.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, з української сторони протокол підписав заступник міністра фінансів Сергій Марченко, з турецької сторони - міністр економіки Ніхат Зейбекчи.

Як пояснив Мінфін, даний протокол передбачає уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між країнами або за допомогою обліку в зобов'язаннях платника податків сплачених податків на території іншої держави.

При цьому, як наголошується в повідомленні, Україна і Туреччина повинні провести внутрішні державні процедури для ратифікації протоколу.

Як повідомляв УНІАН, турецька урядова делегація під керівництвом президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана перебуває з візитом в Україні. В ході візиту делегації передбачена зустріч з президентом Петром Порошенком у форматі "один на один", а також шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною під співголовуванням лідерів держав.