Україна і Туреччина домовилися про збільшення товарообігу до 10 мільярдів доларів

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявляє про намір вивести двосторонній товарообіг з Україною до рівня 10 млрд доларів на рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Турецької держави сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«У 2015 році ми з паном Порошенком оголосили нашу мету - до 2023 року подвоїти, потроїти наш товарообіг, щоб досягти серйозної цифри», - сказав Ердоган.

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«І ми сьогодні, беручи до уваги останні події, прийняли рішення якомога швидше вивести наш товарообіг на рівень 10 млрд доларів», - наголосив він.

«Ми повинні дуже багато працювати для того, щоб вивести товарообіг на бажаний для нас рівень», - додав президент Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Туреччина домовилися про скасування подвійного оподаткування.