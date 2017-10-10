Ви що, під дурочку косите? - журналістка спробувала розплачуватися копійками, але всупереч закону їй відмовляли (відео)

У Нацбанку запевняють, що копійки не виходили з обороту. Неприйняття копійок - порушення закону. "Кидаємо виклик сфері послуг. Чи вдасться розрахуватися копійками?" - таким питанням задалися журналісти програми "Гроші".

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"Ви що, під дурочку косите?" - запитала у журналістки кондуктор тролейбуса, відмовившись прийняти гроші. Не вдавалося розрахуватися дрібними грошима також у кафе та аптеці. "Хочу беру, хочу - не беру", "Нам не треба просто", "Ми не приймаємо копійки", - казали працівники. "Не хочу їх перераховувати", - чесно зізналася касир в банку.

Три дні безуспішних спроб розрахуватися копійками увінчалися успіхом лише у фешенебельному ресторані, де не прийнято відмовляти клієнтам. А також у гіпермаркеті, де журналістці навіть подякували.

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