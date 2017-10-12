Компанія Eastern Beverage Trading визнана лідером алкогольної галузі

Національний Бізнес-рейтинг завершив загальнодержавний фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання України. За результатами аналізу, Компанія Eastern Beverage Trading, яка відома брендами Medoff, Arctica, Наша Марка, Природна Колекція, Коктебель, Longmixer, отримала відзнаку «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2016» серед компаній оптової торгівлі алкогольними напоями.

Щороку, складається рейтинг ТОП-90 підприємств галузі. Компанії ранжують за фінансовими показниками, а саме: «Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг». Eastern Beverage Trading визнана однією з найкращих компаній алкогольної галузі, за що і була відмічена в номінації «ЗОЛОТО РЕЙТИНГУ» та отримала почесне звання «ЛІДЕР ГАЛУЗІ». Про це УНН повідомила генеральний директор Компанії Ольга Івушкіна.

За її словами, така зовнішня оцінка роботи Eastern Beverage Trading підтверджує беззаперечну репутацію Компанії як сильного та впевненого гравця українського ринку алкогольних напоїв.

«Ми пишаємось такими показниками, адже конкуренція на алкогольному ринку одна з найжорсткіших. Висока позиція в незалежному рейтингу та почесне звання «ЛІДЕР ГАЛУЗІ» дозволяє Компанії ще раз підтвердити свою беззаперечну репутацію сильного та впевненого гравця ринку алкогольних напоїв», - зазначила О. Івушкіна.