Закон про пенсійну реформу набуде чинності 11 жовтня

Закон про пенсійну реформу, підписаний президентом України Петром Порошенком 9 жовтня, опублікований у виданні "Голос України" та набирає чинності з наступного дня з моменту публікації, тобто з 11 жовтня, за винятком деяких положень.

При цьому, згідно закону, положення щодо підвищення пенсій для українців почали діяти вже з 1 жовтня.

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Український парламент прийняв закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень з жовтня.

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років - до 65 років. У той же час люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

При нестачі стажу можна буде купити його у держави. Один рік стажу коштує 16 896 гривень.

Закон передбачає скасування спеціальних пенсій для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Всі вони переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Крім того, скасовується право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, прокурорських працівників та інших, які раніше могли виходити на пенсію достроково - за п'ять-десять років до настання пенсійного віку. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників силових органів.

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Розмір пенсії кожного громадянина України, згідно із законом, буде розраховуватися за формулою "Розмір пенсії = Вб × ІКЗ × Кс", де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, Кс - коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник кількості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становитиме 3 764 гривні 60 копійок, що майже в 3 рази більше, ніж до реформи - 1197 гривень.

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій знижено з 1,35 до 1.

Мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 1452 гривні, що на 140 гривень більше, ніж було до прийняття закону.

Також в рамках закону скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для 500 тисяч працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.