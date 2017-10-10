Україна і Туреччина активізують підготовку угоди про ЗВТ - Гройсман

Україна і Туреччина готові активізувати роботу з підготовки Угоди про зону вільної торгівлі між двома державами. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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"Київ і Анкара готові активізувати роботу щодо завершення підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Про це говорив з президентом Ердоганом", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Ердоган, який відвідав Україну 9 жовтня, заявив про намір вивести двосторонній товарообіг з Україною до 10 мільярдів доларів на рік.

Україна і Туреччина до кінця поточного року планували узгодити угоди про зону вільної торгівлі, про взаємний захист інвестицій, а також про уникнення подвійного оподаткування.

9 жовтня Україна і Туреччина підписали угоду про взаємне сприяння та захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування.