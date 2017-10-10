Нацбанк з початку року виявив понад 100 нелегальних обмінників

Національний банк за січень-вересень 2017 року виявив 101 нелегальний пункт обміну валют небанківських фінансових установ.

Як повідомляється на сайті регулятора, в тому числі нелегальні обмінники виявлені в Києві, а також у Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

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Нацбанк зазначив, що передає інформацію про нелегальних обмінниках до правоохоронних органів, і назвав найбільш ефективним співробітництво з підрозділами Нацполиции в Києві, а також Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.

Крім того, регулятор нагадав, що регулярно публікує дані про виявлені нелегальні обмінники на своєму офіційному сайті.

Також повідомляється, що загалом за 9 місяців НБУ перевірив 770 пунктів обміну валют у Києві та в усіх областях України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк почав регулярні перевірки обмінних пунктів небанківських фінустанов з вересня 2016 року, і за підсумками минулого року в цілому провів 362 перевірки в 14 регіонах України.

Станом на 1 жовтня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і нацоператора поштового зв'язку "Укрпошта".

В даний час в Україні зареєстровано 3537 відокремлених підрозділів небанківських фінансових установ.