Набрав чинності закон про пенсійну реформу: що чекає українців

В Україні сьогодні, 11 жовтня, набрав чинності закон про пенсійну реформу, за винятком деяких положень. Документ був підписаний президентом України Петром Порошенком 8 жовтня і опублікований у виданні «Голос України» 10 жовтня.

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При цьому, відповідно до закону, положення щодо підвищення пенсій для українців розпочали діяти вже з 1 жовтня.

Український парламент ухвалив закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Цей документ вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунок) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти у 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

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Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

У разі нестачі стажу можна буде купити його у держави. Один рік стажу коштує 16 896 грн.

Закон передбачає скасування спеціальних пенсій для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Усі вони переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Крім того, скасовується право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, прокурорських працівників та інших, які раніше могли виходити на пенсію достроково - за п'ять-десять років до настання пенсійного віку. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників силових органів.

Розмір пенсії кожного громадянина України, відповідно до закону, розраховуватиметься за формулою «Розмір пенсії = Сз × ІКЗ × Кс», де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати до середньої зарплати, Кс - коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник кількості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становитиме 3764 грн 60 коп, що майже утричі більше, ніж до реформи - 1197 грн.

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій знижено з 1,35 до 1.

Мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 1452 грн, що на 140 грн більше, ніж було до прийняття закону.

Також у рамках закону скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для 500 тис. працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що прийняття пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.