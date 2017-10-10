МОП: Кількість безробітних у світі перевищила 200 мільйонів осіб

Кількість безробітних у світі за станом на 2017 рік досягло 201 мільйон чоловік, збільшили порівняно з попереднім роком на 3,4 мільйона, повідомляє Росбалт з посиланням на дані в оприлюдненій доповіді Міжнародної організації праці (МОП) "Зайнятість в світі і соціальні перспективи 2017".

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"Основна причина полягає в тому, що не вистачає інвестицій. Фірми не інвестують у своїх співробітників, активність сповільнюється. І це в цілому впливає на рівень зайнятості, погіршуючи його", - заявила генеральний директор МОП Дебора Грінфілд.

У доповіді при цьому відзначає зростання зайнятості на підприємствах малого і середнього бізнесу. За період 2003 - 2016 роки майже удвічі збільшилася кількість постійних працівників таких підприємств. Однак ця тенденція призупинилася за останні два роки.

МОП пропонує низку рекомендацій щодо зміни тенденції. Зокрема, експерти закликають розробити нові політики для розвитку малого і середнього підприємництва, покращити ситуацію для всіх підприємств, включаючи надання доступу до фінансування для нещодавно створених структур.

Крім того, пропонується проводити тренінги для штатних співробітників, що знижує витрати і збільшує продуктивність діяльності, на відміну від найму тимчасової робочої сили. У документі вказується, що використання інноваційних технологій також призводить до створення нових робочих місць і зростання продуктивності.