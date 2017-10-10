Зростають швидше за прогнози: експерт назвала причини вересневого стрибка цін

Національний банк у зв'язку з прискоренням інфляції навряд чи буде підвищувати облікову ставку 26 жовтня, однак може посилити монетарну політику до кінця року, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

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"Динаміка інфляції та її немонетарні причини створюють складну ситуацію для НБУ, який має прийняти чергове рішення про обліковою ставкою 26 жовтня. Враховуючи стабільну базову інфляцію, ми вважаємо, що в цей раз Нацбанк не стане підвищувати облікову ставку, залишивши її на рівні 12,5% річних, але може бути змушений посилити монетарну політику до кінця року", - йдеться в переданому УНІАН коментарі експерта щодо статистики щодо інфляції, яка у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.

На думку експерта, вересневий стрибок індексу споживчих цін був спричиненим в основному чинниками, що діють з боку пропозиції, а не попиту. "Ми як і раніше очікуємо, що річна інфляція почне сповільнюватися в найближчі місяці, в основному через зростаючу базу порівняння в сегменті житлово-комунальних послуг, пов'язаної з підвищенням цін на опалення в жовтні минулого року", - додала експерт.

Разом з тим, вона зазначила, що швидше, ніж очікувалося, зростання цін на продукти харчування з початку року, а також затверджене підвищення пенсійних виплат з жовтня в рамках пенсійної реформи і ймовірне прискорення бюджетних витрат ближче до кінця року створюють ризики для прогнозу інфляції на кінець 2017 року на рівні 10,5% рік до року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в вересні була зафіксована інфляція на рівні 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.

Національний банк очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вище поточного прогнозу в 9,1%, що може змусити застосовувати більш жорстку монетарну політику.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують уповільнення інфляції за підсумками поточного року до 10%.