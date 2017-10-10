"Райффайзен Банк Аваль" став третьою фінустановою, яка зберігатиме гроші НБУ

Найбільший в Україні банк з іноземним капіталом «Райффайзен Банк Аваль» став третьою фінансовою установою, яка зможе проводити операції з запасами готівки Національного банку України, в тому числі забезпечувати банки регіону готівкою і приймати від них надлишки.

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Як повідомляється на сайті Нацбанку, правління регулятора прийняло відповідне рішення, що є підставою для укладення відповідного договору між «Райффайзен Банком Аваль» та НБУ.

Нацбанк нагадав, що продовжує делегувати частину своїх функцій у регіонах іншим учасникам ринку - банкам – що дозволить поступово перейти від частково контрольованої до делегованої моделі організації готівкового обігу.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. Ключовими власниками банку є група Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Австрія) з часткою 68,28% і Європейський банк реконструкції та розвитку з часткою 30% в капіталі фінустанови.