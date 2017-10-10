МВФ очікує зростання економіки України на 2% за інфляції 10%

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання реального ВВП України в 2017 році на 2% при споживчій інфляції на кінець року в розмірі 10%.

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Про це йдеться в жовтневій доповіді Фонду про перспективи розвитку світової економіки, опублікованій на офіційному сайті МВФ.

Раніше, в своїх квітневих прогнозах, Фонд оприлюднив аналогічні показники очікуваного зростання ВВП України поточного року та інфляції на кінець періоду.

Прогноз для України на 2018 рік також залишився незмінним - із ростом ВВП на 3,2% при інфляції на кінець періоду в розмірі 7%.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, за прогнозами МВФ, становитиме 3,3% ВВП у 2017 році й 3% ВВП у 2018 році.

Показник безробіття Фонд очікує на рівні 9,5% і 9,3%, відповідно.

Раніше, 3 жовтня, Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2% при інфляції 10%.

За останнім прогнозом Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році становитиме 1,6% при інфляції 9,1%, проте регулятор анонсував перегляд прогнозу, очікуючи більш високих показників зростання ВВП та інфляції.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки поточного року на 1,8% при інфляції 12,9%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця й 16,4% - у річному вираженні.

Проект держбюджету України на 2018 рік розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції в 11%.