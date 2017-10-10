Надходження від єдиного соціального внеску зросли на 37%

Платники податків у січні-вересні перерахували 129,2 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 36,7%, або на 34,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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За інформацією ДФС, у вересні надійшло 15,2 млрд грн ЄСВ, що на 39,5%, або на 4,3 млрд грн, перевищує відповідний показник вересня минулого року.

Фіскальна служба зазначила, що найбільші надходження ЄСВ з початку року зафіксовано в червні - 16,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%, що призвело до скорочення зборів ЄСВ у 2016 році. Але після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн збори ЄСВ почали зростати.