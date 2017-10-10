На підвищення пенсій у жовтні піде додатково 5 мільярдів гривень

Пенсійному фонду України для проведення осучаснення пенсій українців у жовтні цього року буде потрібно додаткових 5 млрд грн, повідомила прес-служба з посиланням на голову правління фонду Олексія Зарудного.

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«У жовтні цього року, щоб провести осучаснення пенсій, потрібно додатково 5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба додала, що в Пенсійному фонді з початку року сформовано додатковий ресурс понад 26 млрд грн, зокрема, завдяки додатковим надходженням мінімальної заробітної плати та її детінізації. За рахунок цих коштів буде забезпечено перерахунок пенсій для українських пенсіонерів.

«У нас є повністю ресурс для того, щоб забезпечити перерахунок пенсій у цьому році для 9,7 млн пенсіонерів. Під осучаснення підпадають майже 6 млн пенсіонерів. Решті - збільшаться пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму», - цитує прес-служба Зарудного.

Згідно з повідомленням, тільки-но закон про пенсійну реформу набуде чинності, за добу будуть надруковані виплатні додаткові відомості та передані на пошту і в банківські установи. Таким чином, пенсіонери, які з 4 числа отримали пенсії в попередньому розмірі, отримають доплату.

Прес-служба нагадала, що в результаті пенсійної реформи мінімальна пенсія становитиме 1 452 грн проти 1 312 грн раніше. Середня пенсія збільшиться майже на 700 грн - до понад 2,5 тис. грн проти 1 890 грн.

Крім того, запрацює механізм автоматичної індексації пенсій, в результаті чого пенсіонери зможуть отримувати підвищені виплати.

Прес-служба додала, що держава продовжить виплачувати пільгові пенсії пенсіонерам, які мають на них право.

«Виплати пільгових пенсій, пенсій за вислугу років триватимуть. Ті, хто сьогодні (на момент прийняття закону) мав право на ці пенсії, зможуть цим правом скористатися. Надалі передбачається, що всі пенсії будуть призначатися за одним законом і з єдиним підходом, крім військовослужбовців, артистів балету і т.п.», - наводяться у повідомленні слова Зарудного.

Згідно з повідомленням, проведення пенсійної реформи дозволить зняти з Пенсійного фонду невластиві для цього органу витрати. В результаті цього будуть виплачуватися кошти тільки на пенсійні виплати, пов'язані із страховим стажем. «Це розвантажить поступово Пенсійний фонд і зменшить його дефіцит», - підсумувала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу 3 жовтня. За ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів.

6 жовтня президент України Петро Порошенко підписав цей закон, після чого 10 жовтня документ був опублікований у виданні «Голос України». Закон набуває чинності з наступного дня після публікації, тобто з 11 жовтня.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.