МВФ покращив прогноз поточного рахунку платіжного балансу України

Міжнародний валютний фонд прогнозує дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2017 році на рівні 3,3% ВВП.

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Про це йдеться у жовтневій доповіді Фонду про перспективи розвитку світової економіки, опублікованій на офіційному сайті МВФ.

Раніше в звіті Фонду за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2017 році становив 3,7% ВВП, тобто вище за оновлений прогноз.

За оновленими даними, у 2018 році МВФ очікує зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 3% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні-серпні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 1,282 млрд долл., при цьому дефіцит рахунку поточних операцій становив 2,083 млрд дол.

У 2016 році платіжний баланс України зведений з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., при цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо в 2014 році.